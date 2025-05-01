Нацбанк сократил продажу долларов до минимума с начала года

В апреле 2025 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке $2,244 млрд. Это минимальный объем с марта прошлого года ($1,788 млрд), говорится в данных НБУ.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютные интервенции НБУ

В апреле НБУ купил на межбанке $0,018 млрд, а продал $2,261 млрд.

Напомним

В марте 2025 года чистая продажа валюты НБУ составила $2,608 млрд, что на 14,7% меньше объема чистой продажи в феврале ($3,058 млрд).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты