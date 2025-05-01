Курс валют на 1 мая: доллар в банках подорожал, евро — подешевел

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 18 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,89 грн. Евро покупают за 46,90 грн., а продают за 47,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 47,27−47,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,55−41,58 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,97−46,99 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты