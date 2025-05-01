За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 951 960 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 апреля: 1230 российских оккупантов, 3 танка и 112 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 953190 (+1230) человек,
- танков 10732 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 22364 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 27136 (+45) ед,
- РСЗО — 1375 (+1) ед,
- средства ПВО — 1148 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34401 (+112),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 46750 (+139) ед,
- специальная техника — 3869 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии