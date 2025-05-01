«Солидное перевыполнение»: Налоговая отчиталась о плане поступлений за апрель

Государственная налоговая служба демонстрирует стабильное перевыполнение плана поступлений. По состоянию на 30 апреля еще +10,2 млрд грн. Четыре месяца завершили с солидным перевыполнением — на 46,2 млрд грн (+13,1% к плану Минфина). Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

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План перевыполнения

«В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило более 83 млрд грн (+14 % к плану, +37,2 % к апрелю 2024 года)», — отметил он.

Главные показатели апреля:

НДФЛ: 29,7 млрд грн (+18,6 % к плану)

НДС: 27,4 млрд грн (+6%)

Налог на прибыль: 5,6 млрд грн (+77,5%)

Акциз по производимым и ввозимым товарам: 15,7 млрд (+11,4 %)

Возмещение НДС:

Четвертый месяц — положительная динамика. В апреле возмещено 13 млрд грн. За январь — апрель сумма составляет более 55 млрд грн (+24,2% к показателю 2024 года).

Показатели января — апреля 2025: