Топ трейдер прогнозирует, что XYZVerse достигнет 5 долларов, превзойдя Dogecoin и XRP

Известный рыночный аналитик прогнозирует, что XYZVerse может взлететь до 5 долларов , потенциально принеся невероятную прибыль в 15 000% и даже обогнав такие популярные криптовалюты, как Dogecoin и XRP. Этот удивительный прогноз застал многих врасплох. Какие факторы могут привести к такому замечательному росту XYZVerse?

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предпродажи $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей большой мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество превыше всего

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего количества токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает их одними из крупнейших в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Путь Dogecoin: от интернет-мема до криптовалютной звезды

Dogecoin появился в 2013 году как шутка. В качестве логотипа использовалась собака породы сиба-ину из популярного мема. В отличие от Bitcoin, который имеет ограниченное предложение, Dogecoin был разработан как криптовалюта с большим количеством монет. Каждую минуту добывается 10 000 новых монет, и максимальный лимит отсутствует. Сначала люди восприняли его как «мем-монету», что-то забавное и легкомысленное. Но в 2021 году его стоимость взлетела. Он вошел в десятку криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией, превысившую 50 миллиардов долларов. Этот скачок был вызван ажиотажем в социальных сетях, особенно твитами Илона Маска, и бурным ростом рынка криптовалют. Монета, созданная Билли Маркусом и Джексоном Палмером, продемонстрировала, насколько мощным инструментом для влияния на рынки могут быть онлайн-сообщества и социальные сети.

Технология Dogecoin проста, что упрощает его использование для быстрой отправки небольших сумм денег. Его обильное предложение позволяет сохранять низкие комиссии за транзакции, что может быть привлекательным для повседневного использования. Последние тенденции показывают, что монеты, созданные сообществом, могут привлекать внимание людей. По сравнению с другими криптовалютами, Dogecoin в значительной степени зависит от своего сообщества и присутствия в Интернете. Хотя некоторые считают его менее серьезным, чем другие монеты, его рост свидетельствует о его потенциале. На текущем рынке, где стоимость криптовалют может быстро меняться, Dogecoin остается популярным. Его будущее может зависеть от дальнейшей поддержки со стороны поклонников и влиятельных лиц. По мере развития криптовалютного мира роль Dogecoin может стать более значимой, особенно если он найдет новые области применения или партнеров.

XRP: быстрая и безграничная криптовалюта, призванная преобразовать платежи

XRP — это цифровая валюта, поддерживаемая XRP Ledger. Разработанная для обеспечения скорости и низкой стоимости, она работает на децентрализованной системе без центрального органа управления. Транзакции быстрые, необратимые и безопасные, что делает ее привлекательным вариантом для глобальных платежей. Созданная Джедом Маккалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP была запущена с предложением 100 миллиардов монет. Компания Ripple, первоначально известная как OpenCoin Inc., получила в дар 80 миллиардов XRP для развития и поддержки экосистемы. 55 миллиардов XRP были помещены на хранение для контроля выпуска в обращение с целью повышения ликвидности сети.

В текущем рыночном цикле XRP выделяется среди других криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, благодаря ориентации на беспроблемные и безграничные транзакции. В то время как Биткойн часто рассматривается как цифровое золото, а Ethereum обеспечивает работу децентрализованных приложений, XRP стремится революционизировать трансграничные платежи благодаря быстрым и недорогим транзакциям. С ростом интереса к цифровым валютам и потребностью в эффективных глобальных платежных решениях, XRP может стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет долгосрочный потенциал. Рыночные тенденции показывают растущее распространение криптовалют, и уникальные особенности XRP могут обеспечить ему хорошие позиции в развивающемся финансовом ландшафте.

Заключение

Хотя Dogecoin и XRP являются сильными игроками, XYZVerse выделяется как первый мемкоин, посвященный всем видам спорта, который объединяет фанатов и стремится к массовому росту благодаря своей ориентированной на сообщество экосистеме, посвященной спорту.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь.