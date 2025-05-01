Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 9 копеек

Национальный банк Украины установил на 1 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4706 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 1 мая установил официальный курс гривны по евро на уровне 47,16 грн (на 30 апреля курс был установлен на уровне 47,28 грн). Европейская валюта подешевела на 12 копеек.

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