К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 4 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 30 апреля: доллар на межбанке подорожал, а евро упал
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Открытие 30 апреля
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Закрытие 30 апреля
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Изменения
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41,52/41,55
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41,55/41,58
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3 /3
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47,29/47,31
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47,25/47,27
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4/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 47,00 грн., а продают за 47,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,55, евро — 47,45−47,65 грн.
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Источник: Минфин
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