НБУ аннулировал лицензию у финансовой компании «Диметр финанс»

Национальный банк отозвал лицензию на предоставление финансовых услуг — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит — у ООО «Диметра финанс». Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причина

По информации регулятора, соответствующее решение принято через выявление нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Кроме того, за последние два года Нацбанк за совершенные учреждением нарушения применил к учреждению два меры влияния — штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.