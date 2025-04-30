Фонд госимущества с начала года перечислил на восстановление более 3 миллиардов гривен

В первом квартале 2025 года Фонд государственного имущества направил в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии 3,09 млрд грн от реализации санкционных активов. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

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«Фонд государственного имущества Украины демонстрирует системную и результативную работу с национализированными активами, которые принадлежали подсанкционным лицам, обеспечив значительный финансовый взнос в размере 3,09 млрд грн в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за первый квартал 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовый результат отчетного периода обеспечили 1,89 млрд грн от приватизации национализированной доли ООО «Аэрок» и 1,2 млрд грн — от ТРЦ Ocean Plaza в виде погашения задолженности по кредитному договору, права требования по которому также были взысканы в пользу государства.

Также в ФГИУ напомнили, что в феврале 2025 года Высший антикоррупционный суд подтвердил взыскание в пользу государства значительного перечня имущества Вячеслава Заневского, экс-руководителя охраны Виктора Януковича, включая гостиницу «Амстелски» в Буковеле, земельные участки, недвижимость и транспортные средства.

В тот же месяц вступило в законную силу решение о взыскании активов российского пропагандиста Кирилла Вышинского и российской нефтяной компании «Татнефть», финансировавшей военную агрессию против Украины.

В марте Фонд госимущества получил в управление 51 новый актив, взысканный в доход государства на основании санкций.