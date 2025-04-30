В апреле цены на нефть достигли трехлетнего дна

Цены на нефть продолжили свое падение в среду, завершая апрель наихудшим месячным понижением за последниетри года. Глобальная торговая война, развязанная Дональдом Трампом, существенно ухудшила прогнозы по спросу на топливо, а опасения по поводу роста предложения лишь усилили давление на рынок. Об этом пишет Reuters.

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Рыночная динамика: очередное падение цен

По состоянию на 10:00 по киевскому времени фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,06% и достигли отметки в 62,6 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,15% до 59,7 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта нефти резко упали после того, как 2 апреля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении пошлин на весь импорт в США. Цены достигли четырехлетнего минимума после введения китаем соответствующих пошлин на американский импорт, что привело к обострению торговой войны между двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти.

Экономические последствия: угроза рецессии и падение производства

Опрос Reuters показал, что пошлины Трампа увеличили вероятность наступления глобальной рецессии уже в этом году. В апреле промышленное производство сократилось самыми быстрыми темпами за последние 16 месяцев, сообщает издание.

Аналитики считают, что опасения, связанные с торговой войной, оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Они также предполагают, что рост экономики США мог быть временным явлением, обусловленным накоплением запасов перед введением пошлин, и сейчас этот эффект ослабевает. Дополнительное давление на рынок повлекло за собой падение потребительского доверия в США до почти пятилетнего минимума.

Смягчение тарифов: остановит ли это падение?

Последние шаги к деэскалации торговых войн, в том числе два указа Трампа, подписанные во вторник с целью смягчения автомобильных пошлин, несколько успокоили инвесторов. Однако аналитики считают, что нефтяной рынок будет оставаться под давлением, поскольку администрация Трампа стремится к снижению цен на нефть для контроля над инфляцией.