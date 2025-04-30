В Турции взяли под стражу в суд 18 сотрудников муниципалитета Стамбула, обвиняемых в коррупции, как и задержанного мэра Экрема Имамоглу.
В Турции взяли под стражу 18 чиновников муниципалитета по делу арестованного мэра Стамбула
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Что известно
26 апреля были задержаны десятки сотрудников муниципалитета Стамбула в рамках расследования дела Имамоглу.
Среди задержанных были генеральный секретарь муниципалитета, руководитель аппарата Имамогла, председатель и заместитель председателя муниципального управления водоснабжения и канализации (ISKI), а также начальник отдела ISKI.
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Напомним
Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями.
21 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал задержание Имамоглу и заявил, что правительство не будет тратить время на «шоу» оппозиции.
В тот же день в Стамбуле тысячи человек вышли в мэрию города на акцию протеста против задержания оппозиционного мэра.
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