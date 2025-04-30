В Bernstein назвали факторы роста биткоина до $1 млн, новая схема мошенничества с Ledger: что нового

В Bernstein назвали факторы роста биткоина до $1 миллиона

Возможные краткосрочные корреляции биткоина с золотом и индексами Nasdaq только вводят в заблуждение. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет аналитической компании Bernstein.

Аналитики Bernstein во главе с Гаутамом Чхугани считают более точными индикаторами:

сокращение розничных продаж;

растущие гонки корпоративных накоплений;

возобновление притока средств в биржевые фонды.

Все эти факторы ведут к «сокращению предложения» цифрового золота, которое устремится к новым максимумам, считают эксперты.

Сейчас около 80 публичных компаний владеют в общей сложности 700 000 BTC — 3,4% от теоретической эмиссии криптовалюты в 21 млн монет.

После примерно двух месяцев «вялых потоков» на фоне падения биткоина на 31% от исторического максимума поступления в спотовые ETF с начала апреля снова стали положительными. На прошлой неделе показатель составил $3 млрд — рекордное значение за пять месяцев, отметили аналитики.

Удерживаемые биржевыми фондами монеты составляют более 5,5% общего предложения, что эквивалентно AUM примерно в $109 млрд. При этом на долю институционалов приходится почти 33%, в то время как в сентябре 2024 года показатель составил 20%.

Среди учреждений 48% объемов биткоин-ETF удерживают инвестиционные консультанты, 31% — хедж-фонды.

В совокупности в биржевых продуктах и корпоративных резервах сохраняется почти 9% эмиссии первой криптовалюты.

Недавний указ президента США о создании биткоин-резерва может стать катализатором принятия цифрового золота за пределами учреждений и корпораций, уверены эксперты Bernstein.

Хотя уже текущий импульс от накопления криптовалюты компаниями может подтолкнуть ее к новым максимумам 2025 года, потенциальные покупки правительством Соединенных Штатов не заложены в цену, подчеркнули они.

Стейблкоин XAUT от Tether снабжен 7,7 тонны золота

Стейблкоин XAUT, стоимость которого привязана к золоту, снабжен 7,7 тонны драгоценного металла. Об этом свидетельствуют данные первого отчета по активу, выпущенному компанией-эмитентом Tether.

По состоянию на 28 апреля 2025 года, согласно публикации фирмы, капитализация XAUT составила $770 млн. Каждый стейблкоин представляет собой одну тройскую золотую унцию, сертифицированную Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.

Общее обеспечение XAUT, превышающее 7,7 тонны реального золота, хранится на специализированных объектах в Швейцарии, заявили в Tether. Процесс эмиссии регулируется нормативными рамками Сальвадора. Ранее компания перенесла сюда свою штаб-квартиру.

Согласно отчету, Tether регулярно проводит проверки в целях обеспечения доверия. Они включают периодические пробы золота в присутствии аудиторов.

«В то время как центральные банки накапливают сотни тонн золота, XAUT собирается стать стандартным токенизированным золотым продуктом для людей и учреждений. Фокус, как всегда, будет направлен на развивающиеся рынки и развивающиеся страны», — прокомментировал отчет CEO Tether Паоло Ардоино.

Также в отчете отмечается, что курс XAUT, как и цена золота, вырос на 9,6% с 31 марта по 21 апреля 2025 года. По мнению Tether, это обусловлено растущей мировой экономической неопределенностью, усилением геополитической напряженности и повышенным спросом на хедж-активы.

Аризона на шаг ближе к созданию стратегического биткоина-резерва.

Законодатели штата Аризона поддержали законопроект о создании стратегического резерва в биткоине (SBR). Документ уже передан на подпись губернатору Кэти Хоббс, сообщает Bloomberg Government.

Проект закона разрешает штату инвестировать до 10% средств из бюджета и пенсионного фонда в цифровые активы. Инициаторами стали сенатор Венди Роджерс и депутат Джефф Венингер, оба — представители Республиканской партии.

Эта инициатива появилась на фоне федерального указа Дональда Трампа, подписавшего в марте документ о создании стратегического резерва США с использованием конфискованных цифровых активов. Тогда было объявлено, что часть конфискованных биткоинов будет сохранена в государственном резерве в качестве страхового актива на случай финансовых катаклизмов.

Попытки создать подобные биткоин-фонды предпринимались и в других штатах, в частности в Оклахоме, Монтане, Пенсильвании, Северной и Южной Дакоте, а также в Вайоминге. Однако во всех случаях законодательные инициативы не прошли голосование.

Криптотрейдер сообщил о новой схеме мошенничества с физическими письмами от Ledger

Криптотрейдер Джейкоб Кенфилд рассказал о новом виде мошенничества, связанном с кошельками Ledger. По его словам, злоумышленники посылают физические письма в адреса, попавшие в утечку базы данных Ledger. В них речь идет о якобы необходимости обновить устройство из-за проблем с безопасностью.

Команда Ledger прокомментировала сообщение Кенфилда, заявив, что это действительно мошенничество.

«Мошенники часто выдают себя за Ledger или его представителей. Несмотря на наши постоянные усилия по блокированию таких аккаунтов, мы не можем контролировать, что говорят мошенники в своих электронных письмах, телефонных звонках, биографиях или именах пользователей на X. Это остается серьезной проблемой на всех платформах», — отметили в Ledger.

По их словам, Ledger никогда не звонит по телефону, не посылает частные сообщения и не спрашивает seed-фразу. Кроме того, команда призвала не взаимодействовать с аккаунтами, выдающими себя за сотрудников Ledger или обещающими помощь в восстановлении средств.