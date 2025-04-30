Курс валют на 30 апреля: доллар в банках потерял 8 копеек, евро — 10 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара снизился по покупке на 8 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,22−41,87 грн. Евро покупают за 47,00 грн, а продают за 47,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,36−41,45, евро — 47,45−47,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,52−41,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,29−47,31 грн/евро.

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