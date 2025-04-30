За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 951 960 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 апреля: 1 100 российских оккупантов, 1 танк и 112 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 951960 (+1100) человек,
- танков — 10729 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 22353 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 27091 (+11) ед,
- РСЗО — 1374 (+1) ед,
- средства ПВО — 1146 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34289 (+112),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 46611 (+179) ед,
- специальная техника — 3869 (+9)
Источник: Минфин
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