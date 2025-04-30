Польша посчитала расходы на Starlink для Украины

Польша инвестировала почти 323 млн злотых (более $86 млн) в 2022—2024 годах в спутниковые терминалы Starlink для Украины, чтобы обеспечить связь на фронте и гражданской жизни. В 2025-м новые закупки не планируются, но расходы на абонплату составят 77 млн ​​злотых (около $20 млн), пишет Forbes со ссылкой на Polska Zbrojna.

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Подробности

Средства на терминалы Starlink и их абонплату выделены из Фонда помощи Украине, созданного Польшей после начала полномасштабного вторжения россии.

С тех пор Украина получила 24 500 терминалов, еще 5100 предоставили другие польские организации.

По данным Министерства цифровизации Польши, оплачиваются только активированные терминалы.

Из 5000 устройств, закупленных в конце 2024 года, до марта 2025 года Украина получила 1584 единицы. Остальные хранятся в Институте связи в Польше, а их прием и транспортировку организует украинская сторона.

Напомним

На март 2025 года в Украине работает 47 000 терминалов Starlink, приобретенных благодаря поддержке международных партнеров, говорится в ответе прессслужбы Минцифры на запрос Forbes Ukraine.