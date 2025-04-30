Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обновила список подозрительных финансовых проектов. В него внесли пять новых наименований, включая ряд криптовалютных решений.
Нацкомиссия обновила список «ненадежных» финансовых проектов
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О каких проектах идет речь
Речь идет о таких проектах:
- Livaxxen — торговая платформа на валютном рынке;
- BTCMiner — майнинг-пул;
- CoinMall — маркетплейс для покупки и продажи цифровых товаров по криптовалюте;
- Raise My Funds — фирма в категории проп-трейдинг;
- NSBroker — аналитическая и торговая площадка.
Также в Комиссии отметили, что общий перечень подобных проектов насчитывает 433 наименования. Предыдущее крупное обновление списка было в январе 2025 года.
Регулятор призвал граждан сохранять бдительность и сообщать ему о подозрительной деятельности на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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