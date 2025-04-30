Нацкомиссия обновила список «ненадежных» финансовых проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обновила список подозрительных финансовых проектов. В него внесли пять новых наименований, включая ряд криптовалютных решений.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О каких проектах идет речь

Речь идет о таких проектах:

Livaxxen — торговая платформа на валютном рынке;

BTCMiner — майнинг-пул;

CoinMall — маркетплейс для покупки и продажи цифровых товаров по криптовалюте;

Raise My Funds — фирма в категории проп-трейдинг;

NSBroker — аналитическая и торговая площадка.

Также в Комиссии отметили, что общий перечень подобных проектов насчитывает 433 наименования. Предыдущее крупное обновление списка было в январе 2025 года.

Регулятор призвал граждан сохранять бдительность и сообщать ему о подозрительной деятельности на финансовых рынках.