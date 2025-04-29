К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 29 апреля: гривна укрепилась на межбанке
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Открытие 29 апреля
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Закрытие 29 апреля
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Изменения
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41,67/41,70
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41,52/41,55
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15 /15
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47,46/47,48
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47,32/47,35
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14/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,92 грн. Евро покупают за 47,10 грн., а продают за 47,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,38−41,47, евро — 47,45−47,65 грн.
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Источник: Минфин
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