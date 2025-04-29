В Польше назвали сумму расходов на Starlink для Украины

В 2022—2024 годах Польша потратила почти 323 млн злотых ($86 млн) на Starlink для Украины. Эта сумма включает в себя приобретение устройств и стоимость подписки. Об этом свидетельствуют данные Министерства администрации и цифровизации Польши, сообщает Polska Zbrojna.

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Отмечается, что дальнейшие закупки в этом году не планируются, а ориентировочная стоимость подписки превышает 77 млн злотых ($20,5 млн).

Деньги на это поступают из Фонда помощи Украине, созданного польскими властями после 24 февраля 2022 года. Благодаря этим средствам Украина в настоящее время получила 24,5 тыс. спутниковых терминалов. Еще 5,1 тыс. устройств предоставили другие субъекты из Польши. Правительство Польши платит абонентскую плату за все устройства.

Стоимость одной подписки на систему Starlink составляет 528,9 злотых ($140) в месяц, а специальной подписки — 1383,75 злотых ($370) с учетом налогов.

Также отмечается, что из 5 тысяч терминалов, закупленных в конце 2024 года по март этого года Украина получила 1 584 единицы. Остальные ждут в составе Института связи. Украинская сторона отвечает за их получение и транспортировку.