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29 апреля 2025, 16:37 Читати українською

Alibaba представляет ИИ-модель Qwen3, которая составит конкуренцию лидерам отрасли

Китайский технологический гигант Alibaba Group анонсировал выпуск новых моделей искусственного интеллекта под общим названием Qwen3. По утверждению компании, эти разработки способны конкурировать с последними достижениями таких лидеров отрасли, как Google и OpenAI, а в некоторых аспектах даже превосходить их. Об этом пишет Межа.

Китайский технологический гигант Alibaba Group анонсировал выпуск новых моделей искусственного интеллекта под общим названием Qwen3.

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Технологические особенности: гибридность и эффективность

Qwen3 представляют собой «гибридные» модели, объединяющие высокую скорость выполнения рутинных задач со способностью к сложному «мышлению», необходимому для проверки подлинности фактов.

Новое поколение моделей Qwen поддерживает 119 языков и обучено на большом объеме данных, включающих учебники, программный код и контент, созданный предыдущими версиями моделей. Результаты тестирования Qwen3 демонстрируют значительные улучшения по сравнению с предыдущими разработками Alibaba. Хотя ни одна из моделей Qwen3 не достигает уровня новейших разработок OpenAI, таких как o3 и o4-mini, они показывают высокие результаты, в частности в некоторых тестах превосходя OpenAI o1.

Преимущества Qwen3: точность и стратегическое значение

По заявлению Alibaba Group, одним из ключевых преимуществ Qwen3 является их способность точно выполнять инструкции. Эксперты также подчеркивают, что Qwen3, как и другие модели с открытым доступом, могут играть важную роль для Китая в условиях ограничений импорта передовых чипов, необходимых для обучения мощных моделей искусственного интеллекта.

Источник: Минфин
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