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29 апреля 2025, 13:16 Читати українською

Должники банков-банкротов вернули более 1,15 млрд грн кредитов

Должники банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, с 2022 года вернули более 1,15 млрд грн кредитов. Об этом сообщила прессслужба ФГВФЛ.

Должники банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, с 2022 года вернули более 1,15 млрд грн кредитов.

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Отмечается, что в течение января-марта 2025 года в ликвидируемые Фондом банки поступило 91,1 млн грн от погашения задолженности по программам реструктуризации кредитов.

Из этих средств 87,7 млн грн составляли поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

«Добровольное погашение кредитов имеет ряд преимуществ прежде всего для должника. Это возможность избежать судебных дел по взысканию задолженности. Дополнительным аргументом для предпринимателей является прогнозируемость собственных финансовых ресурсов и долговой нагрузки», — отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.

По ее словам, средства, поступающие в банки по программам реструктуризации, направляются на удовлетворение требований этих банков.

Фонд предлагает удобные программы реструктуризации. Для физических лиц в период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов со ставкой 0,001% годовых.

Для юридических лиц и ФОП с августа 2023 г. действуют рекомендованные условия реструктуризации со ставками от 0,1% до 5% годовых в зависимости от продолжительности погашения.

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся по реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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