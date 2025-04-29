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29 апреля 2025, 12:53 Читати українською

Киевская школа экономики приобрела гольф-клуб в Киеве на Оболони за $18 миллионов

Киевская школа экономики (KSE) вместе с партнерами приобрела комплекс построек гольф-клуба на Оболонской набережной в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба KSE.

Киевская школа экономики (KSE) вместе с партнерами приобрела комплекс построек гольф-клуба на Оболонской набережной в Киеве.
Фото: facebook.com/GolfCenterKiev

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Этот комплекс превратят в университетский кампус для подготовки математиков, инженеров и специалистов высоких технологий.

На первом этапе здания комплекса будут адаптированы под учебные аудитории и исследовательские лаборатории. Предусмотрены также пространства для летних школ, международных форумов и совместных R&D программ с бизнесом.

В KSE отметили, что развитие нового пространства станет самой частной инвестицией в образование за всю историю Украины. Общий бюджет проекта — $40 млн, из них $18 млн было направлено на приобретение гольф-клуба.

Остальные средства потратят на трансформацию комплекса для образовательных нужд, а также оборудование инженерных и исследовательских лабораторий, расширение стипендиальных программ.

Также отмечается, что KSE будет сохранять спортивные и рекреационные элементы территории, интегрируя зеленые зоны и открывая простор для публичных мероприятий, STEM-олимпиад, летнего кинотеатра и инициатив местного сообщества.

Мы не отказываемся от прошлой деятельности Гольф Клуба, мы будем поддерживать этот спорт. Мы не будем отгораживаться заборами и откроем эту часть парка для всех жителей. То, что раньше было доступно только для элит, будет доступно для всех. Мы работаем с оболонским сообществом и планируем восстановить летний кинотеатр", — написал президент KSE Тимофей Милованов в Facebook.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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29 апреля 2025, 13:57
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