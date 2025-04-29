Прибыль Deutsche Bank рекордно взлетела на фоне тарифов Трампа

Deutsche Bank зафиксировал рекордную квартальную прибыль за последние 14 лет, что стало возможным благодаря росту доходов от торговли облигациями и валютами. Этот всплеск активности на рынке был обусловлен волатильностью, вызванной тарифной политикой Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

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Финансовые результаты: впечатляющие показатели

Прибыль Deutsche Bank выросла на 39% в годовом исчислении, достигнув 2,8 миллиарда евро в первом квартале 2025 года. Этот показатель на 7% превысил прогнозы аналитиков. Расходы банка уменьшились на 2%, в том числе из-за сокращения расходов на судебные процессы. Коэффициент расходов к доходам, ключевой показатель эффективности, улучшился до 61,2% по сравнению с 68,2% годом ранее, что превысило целевой показатель в 65%.

Инвестиционное подразделение: драйверы роста

Основным драйвером роста инвестиционного подразделения стали рекордные доходы от торговли долговыми инструментами и валютами, которые выросли на 17% в годовом исчислении.

Общий тренд: влияние тарифов США

Результаты Deutsche Bank отражают более широкую тенденцию среди глобальных банков, которые извлекли выгоду от рыночной волатильности, вызванной пошлинами США.