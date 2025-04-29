Курс доллара в мире продолжает лихорадить. А евро не только растет в цене, но и может заменить доллар как мировую валюту.
Зачем Трамп уничтожает доллар? Станет ли евро первой валютой мира (видео)
- Каковы сценарии этого процесса?
- Что будет с евро в Украине и нужно ли украинцам избавляться от доллара и как сохранить свои сбережения?
Об этом откровенно рассказывает Алексей Козырев — финансовый аналитик финансового портала Минфин.
Источник: Минфин
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