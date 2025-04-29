Standard Chartered прогнозирует рост биткоина выше $120 тысяч: что нового на крипторынку

В Standard Chartered спрогнозировали рост биткоина выше $120 000 во втором квартале года

Эксперты компании Standarda Chartered считают, что биткоин обновит исторический максимум (ATH) на отметке в $120 000 во втором квартале 2025 года. Об этом сообщает The Block.

«Низка показателей указывают на то, что биткоин движется к следующей фазе роста. Премия за срок по облигациям Казначейства США, с которой актив тесно коррелирует, находится на уровне, близком к максимуму за последние 12 лет.

Анализ также указывает, что американские инвесторы заинтересованы в иностранных активах. Киты продолжают накапливать биткоины, а положительная динамика по ETF показывает поток ликвидности из золота назад в первую криптовалюту", — заявил глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джеффри Кендрик.

На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет около $95 000. За неделю актив вырос на 7%.

За сутки секторы спотовых биткоин- и Ethereum -ETF привлекли более $655 миллионов

28 апреля 2025 года спотовые биткоин-ETF зафиксировали приток капитала на сумму $591,29 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue. Положительная динамика наблюдается уже седьмой торговый день.

По данным платформы, благодаря ИВИТ от BlackRock сегмент имел поступление средств в размере $970,93, тогда как в шести биржевых фондах движение средств отсутствует.

Из пяти спотовых биткоин-ETF, распределение которых выглядит следующим образом, изъяли капитал:

ARKB — $226,3 млн;

FBTC — $86,87 млн;

GBTC — $42,66 млн;

ВИТВ — $21,13 млн;

HODL — $2,68 млн.

Приток капитала в споте Ethereum-ETF составил $64,12 млн. Для сектора это уже третий торговый день «в плюсе».

Из ETHW от Bitwise изъяли $3,35 млн, а ETHA от BlackRock, напротив, привлек инвестиции на сумму $67,47 млн. Остальные фонды не получали средства под управление.

Биткоин-резервы правительств мира составили 2,3% от актива в обращении — CoinGecko

По состоянию на апрель 2025 года правительства разных стран коллективно владеют более 463 741 BTC, что составляет около 2,3% от общего предложения биткоина. Об этом говорится в отчете CoinGecko.

По данным платформы, это количество меньше по сравнению с 529 591 BTC в июле 2024 года, что свидетельствует об активном управлении криптоактивами правительствами — от увеличения запасов до их продажи.

США остаются крупнейшим государственным владельцем биткоинов из 198 012 BTC (в эквиваленте $18,77 млрд на момент подготовки материала). Однако, их объем сократился после реализации части активов. В марте 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют, консолидирующих конфискованные активы.

Вторым по размеру владельцем указывается Китай из 194 000 BTC ($18,4 млрд), в основном полученных после ликвидации мошеннической схемы PlusToken в 2019 году, отметили в CoinGecko.

Согласно отчету, Великобритания владеет 61 000 BTC (почти $5,8 млрд), конфискованными в ходе расследования финансовых преступлений. Правительство обсуждает, продавать ли эти активы для финансирования государственных нужд.

Бутан накопил 8594 BTC ($815 млн) благодаря экологическому майнингу на гидроэлектростанциях.

По информации сервиса, Сальвадор стабильно увеличивает свои резервы, покупая 1 BTC ежедневно, достигнув 6135 BTC ($581,6 млн). Президент Наиб Букеле продолжает реализовывать стратегию интеграции биткоина в национальную экономику.

Украина получила в виде донатов 256 BTC ($24,3 млн), полностью использованных для военных и гуманитарных нужд.

Взломщик Loopscale согласился вернуть $5,8 миллиона за вознаграждение

26 апреля DeFi-протокол Loopscale, построенный на Solana, подвергся атаке, в результате которой было потеряно около $5,7 млн в USDC и 1200 SOL. Взлом произошел всего через две недели после запуска платформы.

Команда Loopscale сообщила, что злоумышленники воспользовались уязвимостью одного из рынков протокола, что привело к неправильному расчету стоимости залога на основе механизма RateX. Все функции платформы были временно ограничены для проведения расследования. Loopscale уже обратился к стражам порядка.

Позже протокол возобновил выплаты по кредитам.

Loopscale, ранее известный как Bridgesplit, предлагает кредитную платформу на основе книги ордеров, в отличие от пуловых решений, таких как Aave или Solend.

Протокол объявил о вознаграждении в 3947 SOL (около $594 000) за содействие в возвращении украденных средств. 28 апреля хакеры согласились на это соглашение.

«Мы ценим сотрудничество и активно работаем над достижением дружественного урегулирования. В ближайшие дни мы опубликуем план возобновления вывода средств и полный анализ ситуации», — отметили в Loopscale.