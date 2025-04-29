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29 апреля 2025, 11:32 Читати українською

Цена на золото падает на фоне смягчения тарифов Трампа на авто

На азиатских торгах в среду цены на золото упали более чем на 1% после заявлений администрации президента США Дональда Трампа о смягчении влияния автомобильных тарифов и подтверждении торговых переговоров с Китаем. Об этом пишет investing.com.

На азиатских торгах в среду цены на золото упали более чем на 1% после заявлений администрации президента США Дональда Трампа о смягчении влияния автомобильных тарифов и подтверждении торговых переговоров с Китаем.
Фото Pixabay

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Снижение цен: реакция на торговые сигналы

Cпотовая цена на золото снизилась на 1,1% до 3308,93 долларов за унцию, тогда как фьючерсы на золото со сроком действия в июне упали на 0,8% до 3322,55 долларов за унцию.

Смягчение тарифов: США и китайские переговоры

Администрация президента Дональда Трампа во вторник заявила, что Вашингтон смягчит влияние автомобильных тарифов, снизив некоторые пошлины на иностранные детали в автомобилях отечественного производства. Статья в Wall Street Journal, которая первой сообщила об этом шаге, указывает, что корректировка означает освобождение автопроизводителей, уплачивающих автомобильные тарифы Трампа, от дополнительных пошлин, например, на сталь и алюминий.

Кроме того, в интервью CNBC в понедельник министр финансов Скотт Бессент заявил, что многие страны предложили США «очень хорошие» тарифные сделки. Он также отметил, что правительство поддерживает контакт с Китаем и что именно от Китая зависит деэскалация ситуации.

Другие дорогостоящие металлы

Фьючерсы на серебро упали на 0,4% до 32,862 долларов за унцию, в то время как фьючерсы на платину остались без изменений на уровне 993,20 долларов за унцию.

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Источник: Минфин
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