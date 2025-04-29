Во вторник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на 29 апреля: доллар в банках прибавил три копейки
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,95 грн. Евро покупают за 47,10 грн, а продают за 47,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,53, евро — 47,52−47,70 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,67−41,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,46−47,48 грн/евро.
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Источник: Минфин
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