Сергей Корецкий стал новым главой правления Нафтогаза

Сергей Корецкий победил в конкурсе на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Об этом глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил в комментарии Суспільному.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Геруса, наблюдательный совет компании сегодня предложил Корецкому заключить контракт, проголосовав за это единогласно.

Корецкий возглавляет компании «Укрнафта» и «Укртатнафта» с ноября 2022 года. До этого, с 2013 года он занимал должность генерального директора WOG.