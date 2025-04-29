Сергей Корецкий победил в конкурсе на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Об этом глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил в комментарии Суспільному.
Сергей Корецкий стал новым главой правления Нафтогаза
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По словам Геруса, наблюдательный совет компании сегодня предложил Корецкому заключить контракт, проголосовав за это единогласно.
Корецкий возглавляет компании «Укрнафта» и «Укртатнафта» с ноября 2022 года. До этого, с 2013 года он занимал должность генерального директора WOG.
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Источник: Минфин
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