Укрэнерго достигло согласия по управлению долгом по евробондам на $825 млн

НЭК «Укрэнерго» достигла согласия об условиях операции по управлению долгом по гарантированным государством «зеленым» облигациям устойчивого развития на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году с ad hoc-группой владельцев 40% таких облигаций и владельцев облигаций вне этой группы госкомпании.

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Что известно

Операция по управлению долгом, завершение которой ожидается в начале июля 2025 г., будет включать предложение владельцам Облигаций принять участие в предложении выкупа и/или предложения обмена на новые долговые ценные бумаги НЭК «Укрэнерго».

«Я рад, что была достигнута договоренность о добровольной и взаимовыгодной реструктуризации облигаций. Хочу поблагодарить Ad Hoc-Группу и VR Capital за конструктивное сотрудничество и достигнутый компромисс. Призываю всех владельцев Облигаций поддержать будущую операцию по управлению долгом. Реструктуризация облигаций позволит компании приоритизировать критически важные усилия по реконструкции и восстановлению, чтобы сделать энергосистему Украины более устойчивой и надежной», — отметил временный исполняющий обязанности председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт.