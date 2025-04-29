Болгария продала облигации на 4 млрд евро

Болгария продала облигации на общую сумму 4 млрд евро ($4,5 млрд), что стало самой большой в ее истории продажей еврооблигаций за один день. Операция по продаже была проведена для финансирования бюджетного дефицита в рамках подготовки перехода страны на валюту ЕС. Об этом сообщает Вloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

28 апреля Болгария установила цену сделки в размере 2,25 млрд евро по 9-летним облигациям и 1,75 млрд евро по 13-летним ценным бумагам.

Правительство премьер-министра Розена Желязкова стремится обеспечить финансирование своего бюджетного дефицита, установленного на уровне 3% объема производства в этом году, а также увеличить капитал государственных компаний.

Законопроект о бюджете позволяет кабинету министров взять новый долг в размере до 18,9 млрд левов ($11 млрд) в виде местных и международных продаж. Он уже продал 1,8 млрд левов ценных бумаг на местном рынке.

В последний раз Болгария предлагала облигации на международных рынках в августе 2024 года. Тогда была продана рекордная сумма $4,8 млрд в комбинированном соглашении, номинированном в евро и долларах. Сегодняшняя продажа облигаций только в евро стала крупнейшей в истории страны.

Имея одно из самых низких в Европейском союзе соотношения долга к ВВП, Болгария ожидает в июне 2025 положительной оценки Европейского центрального банка и Европейской комиссии. Это может открыть ей путь к введению евро в начале следующего года.

Затяжной политический кризис за последние четыре года задержал принятие решения по введению евровалюты и привел к увеличению бюджетного дефицита.