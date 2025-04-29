«Власна справа»: 7 млрд грн налогов уплатили в бюджет грантеры программы

В общей сложности от старта программы «Власна справа» ее победителями стали 25 000 украинцев, которые получат гранты на 6 млрд грн. При этом грантеры уже уплатили в бюджет 7 млрд грн налогов и сборов. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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«Гранты на старт или развитие своего бизнеса по программе „Собственное Дело“ получили уже 25 000 украинцев на общую сумму 6 млрд грн. При поддержке государства открыты тысячи новых компаний по всей стране, предприниматели увеличивают объемы производства, развивают новые направления, выходят на новые рынки. Они работают, создают новые рабочие места, обеспечивают экономическое развитие, платят налоги. Грантеры программы уже уплатили в бюджет 7 млрд грн налогов и сборов», — отметила Свириденко.

Среди получателей микрогрантов шестой волны — 58% женщин, 33% мужчин, 9% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Где больше грантополучателей

Больше грантополучателей из Львовской (64), Винницкой (35), Харьковской (34), Ивано-Франковской (31), Днепропетровской (29), Хмельницкой (28) областей и города Киева (28). Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать грантеры шестой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 155 человек;

перерабатывающая промышленность — 67 человек;

временное размещение и организация питания — 64 человека;

предоставление других видов услуг — 37 человек.