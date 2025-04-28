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28 апреля 2025, 19:08 Читати українською

IBM направит $150 миллиардов на развитие технологий в США

IBM объявила о масштабном плане инвестирования $150 миллиардов в США в течение следующих пяти лет, из которых более $30 миллиардов пойдет на исследования, разработку и производство мейнфреймов и квантовых компьютеров. Об этом пишет пресс-служба IBM.

IBM объявила о масштабном плане инвестирования $150 миллиардов в США в течение следующих пяти лет, из которых более $30 миллиардов пойдет на исследования, разработку и производство мейнфреймов и квантовых компьютеров.

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Стратегические цели

IBM, один из крупнейших технологических работодателей в США, стремится стимулировать экономику и укрепить свои позиции в качестве глобального лидера в вычислительной технике. «Мы были сосредоточены на американских рабочих местах и производстве с момента нашего основания 114 лет назад, и с этим инвестиционным и производственным обязательством мы гарантируем, что IBM останется эпицентром самых передовых в мире вычислительных и ИИ-возможностей», — заявил Арвинд Кришна, глава, президент и главный исполнительный директор.

Значение мейнфреймов

Производство мейнфреймов, сосредоточенное в Поугкипсе, штат Нью-Йорк, остается ключевым для IBM. «Более 70% всех мировых транзакций по стоимости проходят через производимые в Америке мейнфреймы IBM», — отметили в компании. Эти системы служат основой для обработки огромных объемов данных в глобальной экономике.

Квантовый прорыв

IBM владеет крупнейшим в мире парком квантовых компьютеров и продолжит их проектирование и сборку в США. «По мнению компании, квантовые вычисления являются одним из самых больших сдвигов за десятилетие и решат проблемы, которые не могут решить обычные компьютеры», — говорится в заявлении. Сеть IBM Quantum Network обеспечивает доступ к квантовым системам почти для 300 компаний из списка Fortune 500, академических учреждений, лабораторий и стартапов, привлекая более 600 000 активных пользователей.

Источник: Минфин
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