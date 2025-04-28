К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 28 апреля: доллар подешевел на межбанке
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Открытие 28 апреля
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Закрытие 28 апреля
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Изменения
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41,80/41,83
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41,67/41,70
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13 /13
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47,38/47,40
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47,37/47,38
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1 / 2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,98 грн. Евро покупают за 47,15 грн., а продают за 47,87 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,48−41,55, евро — 47,50−47,65 грн.
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Источник: Минфин
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