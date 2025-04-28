Испания, Португалия и часть Франции остались без электроэнергии

28 апреля в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Сообщается, что целые города остались без света и интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение.

Оператор национальной сети Испании Red Eléctrica объявил, что срочно работает над восстановлением электроснабжения.

«Причины выясняются и все ресурсы устремляются на их устранение», — заявил оператор.

Как пишет издание, в соцсетях выражают опасения по поводу «российской кибератаки» после прошлых подобных заговоров против Европы.

Министерство внутренних дел Португалии заявило, что не исключает кибератаки как возможную причину.

АР пишет со ссылкой на португальскую газету Expresso, что португальский дистрибьютор E-Redes заявил, что сбой произошел из-за «проблемы с европейской системой электроэнергии». Компания заявила, что была вынуждена отключить электроэнергию в определенных областях, чтобы стабилизировать сеть.

Также E-Redes сообщил, что некоторые части Франции тоже пострадали.