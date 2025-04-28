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28 апреля 2025, 17:12 Читати українською

Укрпочта выходит на операционную прибыль, но остается убыточной

Укрпочта достигла положительного операционного результата в 2024 году, хотя формально все еще фиксирует убытки из-за валютных обязательств и последствий войны. Об этом пишет пресс-служба компании.

Укрпочта достигла положительного операционного результата в 2024 году, хотя формально все еще фиксирует убытки из-за валютных обязательств и последствий войны.

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Финансовые результаты

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил: «На бумаге Укрпочта все еще убыточная, но уже сейчас международный аудит подтверждает, что наша EBITDA — положительная». Чистый убыток компании сократился почти вдвое по сравнению с 2023 годом — до 413,2 миллиона гривен с 796,4 миллиона гривен.

Рост доходов

В 2024 году показатель EBITDA Укрпочты достиг 659,3 миллиона гривен, тогда как в 2023 году он был отрицательным (-22,9 миллиона гривен), а в 2022 году — еще хуже (-462,8 миллиона гривен) Доход компании вырос на 12,1 миллиарда гривен, чем на 12 раньше. Положительная динамика на уровне 12% сохраняется второй год подряд.

Основными источниками роста доходов стали:

  • международный почтовый обмен (+45%);
  • прием платежей (+28,3%);
  • ускоренная международная доставка EMS (+26,6%);
  • международные мелкие пакеты (+25,5%);
  • посылки (+10,8%).

Налоговые взносы и отсутствие долгов

В 2024 году Укрпочта уплатила 3,1 миллиарда гривен налогов, сборов и обязательных платежей, что на 124 миллиона гривен больше, чем в 2023 году. бюджетами или государственными фондами.

Источник: Минфин
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