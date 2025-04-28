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28 апреля 2025, 14:05 Читати українською

Только 6 компаний из сферы ресторанов и гостиниц получили прибыль в прошлом году

В 2024 году топ-10 ресторанных и гостиничных компаний Украины увеличили совокупный доход на 10%, достигнув 28,22 миллиарда гривен. В рейтинг вошли шесть ресторанных сетей, два поставщика готовых блюд и два гостиничных оператора, но только шесть из них завершили год с прибылью. Об этом пишет Опендатабот.

В 2024 году топ-10 ресторанных и гостиничных компаний Украины увеличили совокупный доход на 10%, достигнув 28,22 миллиарда гривен.
Фото Pixabay

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McDonald's удерживает первенство

Сеть McDonald's осталась безоговорочным лидером, увеличив доход на 30% до 16,84 миллиарда гривен. Прибыль компании выросла на 24% и составила 1,59 миллиарда гривен, что является самым высоким показателем среди всех участников рейтинга.

Новые компании

Второе место занял дебютант рейтинга — компания «Контракт Продрезерв 5», специализирующаяся на организации питания в образовательных учреждениях. Ее доход вырос в 1,5 раза до 4,44 миллиарда гривен, а прибыль увеличилась в 1,6 раза до 122,7 миллиона гривен.

Третью позицию заняла сеть «Пузата Хата» (ООО «Оперком») с приростом дохода в 1,5 раза до 1,47 миллиарда гривен. Однако компания понесла убытки на 37,4 миллиона гривен.

KFC в тройке лидеров

Три компании, развивающие бренд KFC, заняли четвертое, пятое и шестое места:
— Тести Фуд (владелец — Валерий Киптик, совладелец Varus и Eva) сохранила доход на уровне 1,03 миллиарда гривен, но прибыль сократилась в 5,7 раза до 29 миллионов гривен.
— Глобальная ресторанная группа-Украина, основанная американской «Бериллиом Инвестментс», нарастила доход на 19% до 982,9 миллиона гривен, но убытки выросли в 2,4 раза до 155,8 миллиона гривен.
— ДТС-Харьков увеличила доход на 25% до 771,9 миллиона гривен, но прибыль упала в 30 раз до 10,5 миллиона гривен.

Гостиничный сектор: рост доходов, но не доходов

Гостиничные операторы «Парктур» (Буковель) и «Международно-деловой центр» (Hilton Kyiv) заняли седьмое и восьмое места, увеличив доходы на 31% и 27% соответственно. Однако «Парктур» зафиксировал падение прибыли в 50 раз до 40,6 миллиона гривен, а Hilton Kyiv понес убытки в 169 миллионов гривен.

Замыкают рейтинг

На девятой строчке — «Атомсервис», для которой 2024 год был неудачным: доход сократился почти в семь раз, а прибыль — в 33 раза до 16,3 миллиона гривен. Десятое место заняла «Доминос Пицца Юкрейн», которая нарастила доход в 1,5 раза до 550 миллионов гривен и сократила ущерб вдвое до 16,6 миллиона гривен.

Источник: Минфин
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