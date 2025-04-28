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28 апреля 2025, 13:37 Читати українською

Саудовская Аравия и Катар уплатят долг Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия и Катар заявили, что выплатят непогашенный долг Сирии Всемирному банку, чтобы он возобновил поддержку разрушенной войной страны. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на АР.

Саудовская Аравия и Катар заявили, что выплатят непогашенный долг Сирии Всемирному банку, чтобы он возобновил поддержку разрушенной войной страны.
Фото: depositphotos

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Что известно

В совместном заявлении министерств финансов Саудовской Аравии и Катара говорится, что решение выплатить долг Сирии в размере почти $15 миллионов было принято во время встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне в этом месяце.

В заявлении говорится, что выплата займов Сирии будет способствовать возобновлению поддержки Всемирного банка и деятельности в стране, прекращенной более 14 лет. Также отмечается, что выплата кредита позволит Сирии в ближайшее время принять ассигнования от Всемирного банка на «жизненно важные сектора».

В МИД Сирии поблагодарили страны за уплату долга и отметили, что это открывает путь для активизации сотрудничества в направлении возобновления Сирии после 14-летнего конфликта, который унес жизни полумиллиона людей и повлек за собой большие разрушения.

В 2017 году ООН подсчитала, что восстановление Сирии будет стоить не менее $250 млрд. В настоящее время некоторые эксперты оценивают потребности страны не менее $400 млрд.

Напомним

Инфраструктура Сирии испытала значительные разрушения во время войны, которая началась в марте 2011 года. В прошлом месяце Катар начал поставлять в Сирию природный газ через Иорданию, чтобы облегчить долгие отключения электроэнергии, привычные для большей части страны.

Главным препятствием для проектов развития в Сирии санкции Запада преимущественно против представителей режима Асада.

Администрация Трампа еще официально не признала новое правительство Сирии во главе с временным президентом и лидером Хайят Тахрир аш-Шам Ахмадом аль-Шараа. «Хайят Тахрир аш-Шам» до сих пор считается террористической организацией США, а санкции, наложенные на Сирию под руководством Асада, остаются в силе.

Однако Вашингтон ослабил некоторые ограничения. В январе Минфин США выдал общую лицензию сроком на шесть месяцев, разрешающую определенные операции с правительством Сирии, включая некоторые продажи энергоносителей и сопутствующие операции.

Тем временем Евросоюз стал смягчать некоторые энергетические, транспортные и банковские санкции против Сирии, останавливая ограничения, направленные на нефть, газ и электроэнергию, а также на транспорт, включая авиационный сектор.

Британское правительство объявило об отмене санкции против дюжины сирийских организаций, включая правительственные департаменты и СМИ.

Источник: Минфин
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