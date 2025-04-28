Уплата туристического сбора в первом квартале выросла на треть: какие регионы в лидерах

В I квартале этого года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году уплата выросла на треть. В январе — марте 2024 года этот показатель составлял 50,7 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Самое привлекательное место для туристов

Самым привлекательным для туристов городом Украины остается столица. Именно 25% уплаченного туристического сбора приходится на Киев — столичный бюджет получил 16,2 млн гривен.

Также среди лидеров следующие области:

Львовская — 13 млн грн,

Ивано-Франковская — 9,1 млн грн,

Закарпатская — 5,5 млн гривен.

Напомним

Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания.

В свою очередь налоговые агенты, а это — субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т. д. — перечисляют его в местный бюджет.

Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;

до 5% — для иностранцев.