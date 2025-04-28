В системе сети Эпицентр произошел технический сбой

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Подробности

«Уважаемые партнеры и клиенты! Есть временные технические проблемы, в настоящее время приняты все меры по возобновлению работы», — говорится в сообщении.

В компании не уточнили, какие именно сервисы пострадали, но заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления полноценной работы.