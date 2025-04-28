В сети торговых центров Эпицентр произошел технический сбой.
В системе сети Эпицентр произошел технический сбой
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Подробности
«Уважаемые партнеры и клиенты! Есть временные технические проблемы, в настоящее время приняты все меры по возобновлению работы», — говорится в сообщении.
В компании не уточнили, какие именно сервисы пострадали, но заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления полноценной работы.
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Источник: Минфин
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