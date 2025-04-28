В первом квартале 2025 года на украинском авторынке в сегменте легковых автомобилей зафиксировано снижение активности по всем основным направлениям. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Институтом исследований авторынка.
Авторынок Украины в первом квартале 2025 года сократился во всех сегментах
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На внутреннем рынке перепродаж сервисные центры МВД зарегистрировали почти 213 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковушек, что на 17,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Высокую активность в этом сегменте продемонстрировали Киевская область, город Киев и Днепропетровская область. Наименьшее — Донецкая и Херсонская области из-за частичной оккупации и близости к линии фронта.
Импорт подержанных автомобилей также продемонстрировал уменьшение: в течение января-марта было впервые зарегистрировано 52,2 тысяч легковых автомобилей из-за рубежа, что на 11,6% меньше, чем в первом квартале 2024 года.
Лидером по количеству первых регистраций стала Львовская область, далее следуют Киев и Киевская область. Низкие показатели зафиксированы в Донецкой и Херсонской областях.
Что касается рынка новых легковушек, то в первом квартале украинцы и предприятия приобрели 14,3 тысячи автомобилей, что на 16,5% меньше прошлогоднего показателя. В среднем автосалоны продавали около 4,8 тысяч машин в месяц.
Лидером продаж традиционно осталась столица, далее Киевская и Днепропетровская области. Самые низкие результаты снова зафиксированы в Херсонской и Донецкой областях.
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