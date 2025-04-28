НАК «Нафтогаз Украины» направит 410 млн евро, полученных от партнеров, на закупку 1 млрд кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Нафтогаз безотлагательно покупает 1 млрд куб. м газа
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Нафтогаз привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития в объеме 270 млн евро, а также грантовое финансирование в размере 140 млн евро, предоставленное правительством Норвегии через фонд NORAD. Средства поступят через ЕБРР.
По словам главы Группы Нафтогаз Романа Чумака, указанное финансирование уже доступно, и компания безотлагательно направляет его на импорт газа.
«Полученные средства чрезвычайно важны для „Нафтогаза“. Они позволят закупить почти 1 млрд куб. м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул он.
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