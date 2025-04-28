Инвесторы подали в суд на Nike из-за закрытия NFT-подразделения

Американский гигант спортивной одежды Nike стал объектом коллективного иска из-за внезапного прекращения работы подразделения, занимавшегося NFT и цифровыми активами. Инвесторы утверждают, что это решение нанесло им значительный ущерб. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали иска

Иск подан в федеральный суд в Бруклине, штат Нью-Йорк. Истцы заявляют, что после объявления Nike в декабре 2024 года о закрытии подразделения, спрос на их NFT-токены резко обвалился. Они отмечают, что не инвестировали бы в эти активы или не платили бы такую высокую цену, если бы знали, что токены могут быть незарегистрированными ценными бумагами.

Предыстория

Nike приобрел студию RTFKT в декабре 2021 года, позиционируя ее как бренд, «совмещающий культуру и игры благодаря инновационным коллекционным проектам». Однако 2 декабря 2024 года компания объявила о полном сворачивании подразделения, заявив, что «инновации будут жить в многочисленных проектах и творчестве сообщества».

Правовая неопределенность и требования

Статус NFT в США до сих пор не урегулирован, суды продолжают рассматривать вопрос, являются ли они ценными бумагами. Истцы требуют от Nike компенсации в размере более 5 миллионов долларов, ссылаясь на нарушение законов о защите прав потребителей в штатах Нью-Йорк, Калифорния, Флорида и Орегон.