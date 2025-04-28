Курс валют на 28 апреля: евро и доллар в банках дорожают

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и прибавил 7 копеек в продаже.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−42,02 грн. Евро покупают за 47,05 грн, а продают за 47,89 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,46−41,55, евро — 47,50−47,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,80−41,83 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,38−47,40 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты