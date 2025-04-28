Huawei бросает вызов Nvidia с новым ИИ-чипом

Китайская компания Huawei Technologies готовится к запуску тестирования своего нового чипа искусственного интеллекта Ascend 910D, который может стать конкурентом топовых продуктов американской Nvidia. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Тестирование нового чипа

Huawei обратилась в ряд китайских технологических компаний с просьбой оценить возможности Ascend 910D. По данным источников, первые образцы чипа должны поступить на тестирование уже в конце мая 2025 года. Процесс разработки находится на ранней стадии, и для подготовки к рыночному запуску требуется серия испытаний.

Амбиции против Nvidia

Компания надеется, что Ascend 910D превзойдет по мощности чип Nvidia H100, выпущенный в 2022 году и широко используемый для обучения искусственному интеллекту. Huawei стремится занять лидерские позиции на рынке ИИ-чипов, несмотря на санкции США, действующие против компании с 2019 года.

Обход санкций

Huawei уже продемонстрировала способность преодолевать американские ограничения, в частности, выпуском в 2023 году смартфона Mate 60 с чипом собственного производства. Это устройство вызвало удивление в Вашингтоне, особенно когда его презентовали во время визита в Пекин экс-министра торговли США Джины Раймондо.

Ужесточение конкуренции

Недавно США добавили чип Nvidia H20, который был доступен для продажи в Китае без лицензии, в список ограниченных полупроводников. Это решение обойдется Nvidia в 5,5 миллиарда долларов и открывает возможности для китайских компаний, таких как Huawei и Cambricon Technologies. В 2025 году Huawei планирует поставить более 800 000 чипов Ascend 910B и 910C, в том числе для государственных телекоммуникационных операторов и частных разработчиков ИИ, таких как ByteDance, материнской компании TikTok.