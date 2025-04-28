Итальянский Mediobanca предлагает купить Banca Generali за $7,2 млрд

Итальянский Mediobanca заявил, что запустит предложение о приобретении акций Banca Generali на сумму 6,3 млрд евро ($7,16 млрд), с целью создания европейского лидера в сфере управления благосостоянием. Об этом пишет Investing.

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Детали

Banca Generali — это частный банк, контролируемый ведущей страховой компанией страны, Assicurazioni General.

Согласно сделке, Mediobanca обменяет акции, которыми владеет в страховой компании Assicurazioni Generali, на акции Banca Generali, предлагая 1,70 акции Generali за каждую акцию Banca Generali. Предложение подразумевает премию в 11,4% к цене закрытия Banca Generali 25 апреля.

Объединенная компания будет управлять клиентскими активами на сумму 210 млрд евро и иметь почти 3 700 финансовых консультантов, что позиционирует ее как второго по величине управляющего благосостоянием в Италии, говорится в заявлении компании.

Ожидается, что приобретение удвоит доходы Mediobanca от управления благосостоянием до 2 млрд евро и увеличит прибыль от этого подразделения в четыре раза до 800 млн евро, сделав его основным бизнесом группы, сообщила компания.

Сделка подлежит одобрению акционеров и регулирующих органов, завершение планируется к октябрю 2025 года.