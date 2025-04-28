За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 949,8 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 апреля: 1160 российских оккупантов, 4 танка и 72 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 949800 (+1160) человек,
- танков — 10723 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22338 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 27038 (+31) ед,
- РСЗО — 1373 (+0) ед,
- средства ПВО — 1145 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34083 (+72),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 46292 (+105) ед,
- специальная техника — 3860 (+0)
Источник: Минфин
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