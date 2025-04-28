С начала года украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на «лишние» квадратные метры

За первые три месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 2,56 миллиарда гривен налога за избыточную жилую площадь. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления налога на недвижимость выросли на 17,7%, что составляет почти 0,4 миллиарда гривен. В первом квартале прошлого года местные бюджеты получили 2,17 миллиарда гривен.

Лидеры по объему уплаченного налога среди регионов:

Киев — 515,6 млн грн,

Киевская — 261,4 млн грн,

Львовская область — 252,1 млн грн,

Одесская область — 243 млн гривен.

В ГНС напомнили, что налог на недвижимость платят физические лица, являющиеся владельцами:

квартир площадью более 60 кв. м;

жилых домов площадью более 120 кв. м;

других типов жилья, включая их доли, общей площадью более 180 кв. м.

В 2025 году граждане платят налог за отчетный 2024 год.