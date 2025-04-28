За первые три месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 2,56 миллиарда гривен налога за избыточную жилую площадь. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
С начала года украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на «лишние» квадратные метры
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Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления налога на недвижимость выросли на 17,7%, что составляет почти 0,4 миллиарда гривен. В первом квартале прошлого года местные бюджеты получили 2,17 миллиарда гривен.
Лидеры по объему уплаченного налога среди регионов:
- Киев — 515,6 млн грн,
- Киевская — 261,4 млн грн,
- Львовская область — 252,1 млн грн,
- Одесская область — 243 млн гривен.
В ГНС напомнили, что налог на недвижимость платят физические лица, являющиеся владельцами:
- квартир площадью более 60 кв. м;
- жилых домов площадью более 120 кв. м;
- других типов жилья, включая их доли, общей площадью более 180 кв. м.
В 2025 году граждане платят налог за отчетный 2024 год.
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