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27 апреля 2025, 10:34 Читати українською

Украина получила 50,5 млрд евро бюджетной поддержки от ЕС с начала большой войны

С февраля 2022 года Европейский Союз выделил Украине 50,5 млрд. евро бюджетной поддержки. При этом только с начала 2025 года Украина получила 8,5 млрд. евро от ЕС. Об этом сообщило Министерство финансов Украины по результатам встречи министра финансов Сергея Марченко с руководителями Министерств финансов стран ЕС в Вашингтоне.

С февраля 2022 года Европейский Союз выделил Украине 50,5 млрд.
Фото: pixabay.com

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В 2025 году Евросоюз предусматривает 30,6 млрд евро бюджетной поддержки для Украины:

  • 18,1 млрд евро — средства, являющиеся частью инициативы стран G7 ERA за счет доходов от замороженных активов России (5 млрд евро уже привлечено);
  • 12,5 млрд евро — финансовая помощь в рамках Инструмента Ukraine Facility (3,5 млрд евро уже привлечено).

Министр финансов Украины отметил прогнозируемость и ритмичность привлечения средств, обеспеченных замороженными российскими активами. Эти средства будут направлены на покрытие потребностей госбюджета в 2025—2026 годах.

«Благодаря эффективному выполнению условий Плана Украины и слаженному сотрудничеству с Е С Украина в апреле успешно привлекла первый транш 2025 года объемом 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. В рамках программы в государственный бюджет уже поступило 19,6 млрд евро», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Из 151 условий Плана Украины для инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы Украина уже выполнила 36. Принято 16 стратегических документов и 15 законов.

«Выполнение этих мер закладывает фундамент для дальнейшего восстановления и развития экономики, интеграции в ЕС, а также привлечения финансирования на нужды госбюджета и стимулирования инвестиций», — говорится в сообщении.

Европейские коллеги заверили в продолжении поддержки Украины и готовности усиливать сотрудничество на пути евроинтеграции Украины.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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