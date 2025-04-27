В приложении «Армия+» запустили курс по финансовой грамотности для военных

В приложении «Армия+» запустили новый учебный курс о финансовой грамотности для военных, который расскажет, как планировать бюджет, экономить, инвестировать и понимать налоги и страхование. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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«Этот курс — практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы», — говорится в сообщении.

Курс адаптирован именно для нужд военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

Курс состоит из 20 уроков, в конце каждого модуля — есть тест на усвоение знаний. После всех модулей — финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.

В общей сложности у «Армия+» теперь десять образовательных курсов. 70800 военных уже проходят курсы, а 28500 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные курсы — это «Беспилотные системы. Основы БПЛА» и «Информационная стойкость. Кибербезопасность».