За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 948 640 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 апреля: 1 030 российских оккупантов, 8 танков и 114 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 948640 (+1030) человек,
- танков — 10719 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 22325 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 27007 (+42) ед,
- РСЗО — 1373 (+1) ед,
- средства ПВО — 1145 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34011 (+114),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 46187 (+136) ед,
- специальная техника — 3860 (+0).
Источник: Минфин
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