Украина ожидает дополнительные $1,9 миллиарда от МВФ до конца года — Минфин

Успешные пересмотры программы Международного валютного фонда (МВФ) позволят привлечь дополнительно $1,9 млрд к концу 2025 года. Об этом сообщает Министерство финансов по результатам встречи премьер-министра Денис Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой в Вашингтоне.

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Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества правительства Украины с Международным валютным фондом.

«МВФ продолжает эффективно реагировать на нужды Украины. С начала полномасштабного вторжения Украина получила более $12,8 млрд. США бюджетной поддержки исключительно от МВФ. Кроме того, финансовая программа Механизма расширенного финансирования создает основу для восстановления экономики страны и способствует вступлению в ЕС. Благодарен коллегам за необходимую и своевременную помощь», — подчеркнул Марченко.

Напомним

В марте 2023 года Совет директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины в размере $15,5 млрд. $10,1 млрд уже привлечено по результату семи успешных просмотров программы.

МВФ является третьим крупнейшим партнером Украины по объему направленной финансовой помощи (после ЕС и США).

На 2025 год программа МВФ EFF предусмотрена до $2,3 млрд по результатам четырех пересмотров. Первые $400 млн поступили в госбюджет в марте этого года.

Украина выполнила уже 40 структурных маяков (условий) программы EFF. Среди ключевых направлений реформ: укрепление макрофинансовой стабильности, структурная фискальная политика, фискальная прозрачность, усиление управления государственными инвестициями, дерегулирование экономической деятельности и улучшение бизнес-климата, усиление борьбы с коррупцией, реформа энергетического сектора.

Со своей стороны, Кристалина Георгиева заверила, что МВФ продолжит поддержку Украины.